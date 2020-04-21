Цены на этап Гран-при Формулы-1 в России не будут повышаться до 24 августа
Компания «РОСГОНКИ» отказалась от повышения стоимости билетов на российский этап Формулы-1. Ранее предполагалось, что цены повысятся с 1 мая. Но теперь предыдущие цены будут действовать до 23 августа включительно.
Промоутер предлагает приобрести билеты и пакетное предложение «Билет + Отель» по нынешним ценам. Этот пакет стоит 5690 рублей. А приобрести билет в зону свободного размещения можно за 3490 рублей. Все предложения доступны на сайте.
Заключительный период продаж начнётся 24 августа. Планируется, что этап Формулы-1 в Сочи пройдёт с 24 по 27 сентября.
Скорее всего новый сезон Формулы-1 начнётся с Гран-при Австрии в начале июля. Планы организаторов будут зависеть от дальнейшей динамики пандемии коронавируса.
Сезон Формулы-1, вероятнее всего, начнётся с двух гонок в Австрии
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