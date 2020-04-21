Ирвайн отреагировал на рекордное падение цен на нефть, предложив заполнять ею бассейны

Вице-чемпион мира Формулы-1 1999 года Эдди Ирвайн отреагировал на рекордное падение цен на нефть, предложив заполнять полезным ископаемым бассейны. По словам ирландца, это может стать хорошей инвестицией.

«Наконец плавательные бассейны могут стать хорошей инвестицией. Заполняйте бассейны, ребята», — написал Ирвайн, сопроводив запись фото, на котором изображена динамика падения нефтяного рынка.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ирвайна в «Инстаграме».

Напомним, 20 апреля вошло в историю нефтяного рынка. Цены на углеводороды впервые упали ниже нулевой отметки, выйдя в минус. Сначала обвал случился с марками американской нефти, затем это коснулось и других марок, в том числе российских.