В «Феррари» пообещали всегда помогать Шварцману

Пресс-служба «Феррари» на странице организации в «Инстаграме» посвятила пост пилоту гоночной Академии «Скудерии» Роберту Шварцману, пообещав тому поддержку.
«Как ты часто говорил, ты стал тем человеком и пилотом, каким ты есть сейчас, благодаря своему прекрасному отцу. Теперь его сила будет твоей силой. Каждый член семьи „Феррари“ всегда будет сопровождать тебя на твоём пути», — сказано в сообщении.
Соответствующий пост можно увидеть на странице «Феррари» в «Инстаграме».
Напомним, 18 апреля стало известно о смерти Михаила Шварцмана — отце Роберта. Ему было 52 года. Шварцман старший скончался от коронавируса.
После этого Роберту Шварцману выразили соболезнования Шарль Леклер, Роман Русинов, члены Академии «Феррари», команда «Према» и многие другие.
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