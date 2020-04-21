В «Феррари» пообещали всегда помогать Шварцману

Пресс-служба «Феррари» на странице организации в «Инстаграме» посвятила пост пилоту гоночной Академии «Скудерии» Роберту Шварцману, пообещав тому поддержку.

«Как ты часто говорил, ты стал тем человеком и пилотом, каким ты есть сейчас, благодаря своему прекрасному отцу. Теперь его сила будет твоей силой. Каждый член семьи „Феррари“ всегда будет сопровождать тебя на твоём пути», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Феррари» в «Инстаграме».

Напомним, 18 апреля стало известно о смерти Михаила Шварцмана — отце Роберта. Ему было 52 года. Шварцман старший скончался от коронавируса.

После этого Роберту Шварцману выразили соболезнования Шарль Леклер, Роман Русинов, члены Академии «Феррари», команда «Према» и многие другие.