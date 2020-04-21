Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тост: потери от пропуска одного этапа составляют около € 2 млн

Тост: потери от пропуска одного этапа составляют около € 2 млн
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост посетовал, что потери от пропуска каждого этапа чемпионата мира Формулы-1 составляет около € 2 млн. По словам функционера, если чемпионат будет отменён полностью, команды постигнет катастрофа.

«Контракты составлены так, что наши потери будут пропорциональны количеству потерянных этапов. Потери от пропуска одного Гран-при составляют от € 1,5 до 2 млн. Если чемпионат начнётся в июле, мы отделаемся синяками, если же этого не случится, положение будет критическим. Если в 2020 году не состоится ни одного этапа, случится экономическая катастрофа», — приводит слова функционера Motorsport.

Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020