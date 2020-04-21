Тост: потери от пропуска одного этапа составляют около € 2 млн
Глава «Альфа Таури» Франц Тост посетовал, что потери от пропуска каждого этапа чемпионата мира Формулы-1 составляет около € 2 млн. По словам функционера, если чемпионат будет отменён полностью, команды постигнет катастрофа.
«Контракты составлены так, что наши потери будут пропорциональны количеству потерянных этапов. Потери от пропуска одного Гран-при составляют от € 1,5 до 2 млн. Если чемпионат начнётся в июле, мы отделаемся синяками, если же этого не случится, положение будет критическим. Если в 2020 году не состоится ни одного этапа, случится экономическая катастрофа», — приводит слова функционера Motorsport.
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок.
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