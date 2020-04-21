Гран-при Нидерландов не проведут во время летнего перерыва

Сегодня, 21 апреля, правительство Нидерландов объявило о продлении мер по противодействию распространения коронавируса. В стране запрещено проводить массовые мероприятия до 1 сентября, сообщает GPblog. Таким образом, Гран-при Нидерландов не состоится в августе, когда в Формуле-1 традиционно проходит летняя пауза.

В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией в летний перерыв было решено провести несколько этапов чемпионата мира. Предполагалось, что одним из них станет Гран-при Нидерландов.

Теперь стало очевидно, что гонка в Зандворте если и состоится, то в лучшем случае осенью. Гран-при Нидерландов вернулся в календарь чемпионата мира Формулы-1 после более чем 30-летней паузы.

Напомним, ожидается, что Формула-1 в 2020 году откроет сезон на Гран-при Австрии 5 июля.