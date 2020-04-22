Райкконен собирает пазл с собственным изображением

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен показал, как проводит досуг на карантине. Финский гонщик собирает пазл с собственным изображением. Соответствующее фото он разместил в сторис на своей странице в «Инстаграме».

Судя по числу 1600, написанном в сторис, мозаика состоит именно из такого количества пазлов.

Судя по всему, из-за пандемии коронавируса и карантина у гонщика появилось много свободного времени. Ранее Кими Райкконен показал, как читает на ночь сказки детям.

Напомним, что старт нового сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за карантина. В последние дни ряд европейских стран начал ослаблять меры по противодействию распространения COVID-19, но до полного снятия карантина ещё далеко.