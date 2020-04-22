Райкконен собирает пазл с собственным изображением
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен показал, как проводит досуг на карантине. Финский гонщик собирает пазл с собственным изображением. Соответствующее фото он разместил в сторис на своей странице в «Инстаграме».
Судя по числу 1600, написанном в сторис, мозаика состоит именно из такого количества пазлов.
Судя по всему, из-за пандемии коронавируса и карантина у гонщика появилось много свободного времени. Ранее Кими Райкконен показал, как читает на ночь сказки детям.
Напомним, что старт нового сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за карантина. В последние дни ряд европейских стран начал ослаблять меры по противодействию распространения COVID-19, но до полного снятия карантина ещё далеко.
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