Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Директор трассы в Зандворте: видимо, провести этап Ф-1 в Нидерландах будет невозможно

Директор трассы в Зандворте: видимо, провести этап Ф-1 в Нидерландах будет невозможно
Авто / Формула-1 0

Директор трассы в Зандворте Ян Ламмерс поделился мнением о перспективах проведения Гран-при Нидерландов в 2020 году. Накануне, 21 апреля, стало известно, что власти Нидерландов продлили меры по противодействию распространения коронавируса. В стране запрещено проводить массовые мероприятия до 1 сентября. Таким образом, Гран-при Нидерландов не состоится в августе, когда в Формуле-1 традиционно проходит летняя пауза.

«Нужно подождать, посмотрим, какие будут предложены варианты. Но мне кажется, что провести этап Формулы-1 в Нидерландах в 2020 году будет невозможно.

Такая сложилась ситуация. В любом случае, я уважаю мнение и оценку экспертов. Руководству Формулы-1 и ФИА приходится выполнять практически нерешаемую задачу по составлению календаря на 2020 год», — приводит слова Ламмерса De Telegraaf.

Гран-при Нидерландов не проведут во время летнего перерыва
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020