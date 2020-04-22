Директор трассы в Зандворте: видимо, провести этап Ф-1 в Нидерландах будет невозможно

Директор трассы в Зандворте Ян Ламмерс поделился мнением о перспективах проведения Гран-при Нидерландов в 2020 году. Накануне, 21 апреля, стало известно, что власти Нидерландов продлили меры по противодействию распространения коронавируса. В стране запрещено проводить массовые мероприятия до 1 сентября. Таким образом, Гран-при Нидерландов не состоится в августе, когда в Формуле-1 традиционно проходит летняя пауза.
«Нужно подождать, посмотрим, какие будут предложены варианты. Но мне кажется, что провести этап Формулы-1 в Нидерландах в 2020 году будет невозможно.
Такая сложилась ситуация. В любом случае, я уважаю мнение и оценку экспертов. Руководству Формулы-1 и ФИА приходится выполнять практически нерешаемую задачу по составлению календаря на 2020 год», — приводит слова Ламмерса De Telegraaf.
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