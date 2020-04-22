Култхард: многие молодые пилоты до сих пор живут с родителями, у них нет самостоятельности
Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о подготовке молодых пилотов. По словам Култхарда, сегодня молодые гонщики получают множество навыков, но не учатся самостоятельности.
«Я думаю, эти ребята начинают участвовать в соревнованиях по картингу уже в восемь лет. Это позволяет им подготовиться к спортивным соревнованиям. В Формуле-2 и Формуле-3 у них также бывают нужные тренировки, которые способствуют росту.
Они готовы соревноваться с точки зрения пилотирования, но у них нет баланса в жизни как у Льюиса Хэмилтона. Он очень важен. Многие молодые пилоты до сих пор живут с родителями, они не научились самостоятельной жизни», — приводит слова Култхарда RTE.
Можете также посмотреть, как Хэмилтон играет на рояле песню группы Queen.
Култхард: спортивные соревнования возобновятся раньше, чем мы думаем
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