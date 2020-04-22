Вебер связал неудачи Шумахера в «Мерседесе» с новыми технологиями болидов

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер считает, что немецкий пилот Михаэль Шумахер так и не сумел адаптироваться к болидам нового поколения после того, как вернулся в Формулу1 после трёхлетного перерыва. В 2010 году Шумахер подписал контракт с «Мерседесом», но так и не добился успеха в новой команде. Ранее бывший главный конструктор «Макларена» и «Феррари» Джон Барнард предположил, что неудачные сезоны Шумахера в составе «Мерседеса» является причиной настроек болида самим гонщиком.
«Я смотрю на эту ситуацию абсолютно таким же образом. У Михаэля были собственные настройки для его стиля пилотирования. Он не смог получить их от «Мерседеса».
Новые болиды разрабатывались с учётом движения в другом направлении. И Михаэль не мог повлиять на технологии так, как он это делал в «Бенеттоне» и «Феррари».
Всё так. Но после того, как Росс Браун уже не сумел толком улучшить машину после 2009 года, Росберг неожиданно оказался быстрее. Михаэль не смог нивелировать разницу. Технология была другой, как и поколение пилотов, хоть Михаэль был в такой же форме, как и раньше», — приводит слова Вебера GrandPX со ссылкой на Kolner Express.
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