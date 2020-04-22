Норрис выступит на следующем этапе виртуальной серии «Индикар»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выступит на ближайшем этапе виртуального чемпионата «Индикар». Гонки проходят на платформе iRacing. Ближайший этап будет проводиться на виртуальной «Трассе Америк» в Остине (штат Техас, США).

О намерении принять участие в гонке Норрис сообщил в своём «твиттере». Организаторы подтвердили, что направили ему приглашение.

В виртуальном «Индикаре» уже состоялись четыре этапа. Следующая гонка будет проходить в субботу, 25 апреля.

Норрис активно пытается участвовать в различных гонках на симуляторах. Но выступление в официальных виртуальных Гран-при Формулы-1 Ландо омрачают проблемы с интернет-соединением.

Предполагается, что новый сезон Формулы-1 начнётся в начале июля этапом в Австрии.