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Норрис выступит на следующем этапе виртуальной серии «Индикар»

Норрис выступит на следующем этапе виртуальной серии «Индикар»
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выступит на ближайшем этапе виртуального чемпионата «Индикар». Гонки проходят на платформе iRacing. Ближайший этап будет проводиться на виртуальной «Трассе Америк» в Остине (штат Техас, США).

О намерении принять участие в гонке Норрис сообщил в своём «твиттере». Организаторы подтвердили, что направили ему приглашение.

В виртуальном «Индикаре» уже состоялись четыре этапа. Следующая гонка будет проходить в субботу, 25 апреля.

Норрис активно пытается участвовать в различных гонках на симуляторах. Но выступление в официальных виртуальных Гран-при Формулы-1 Ландо омрачают проблемы с интернет-соединением.

Предполагается, что новый сезон Формулы-1 начнётся в начале июля этапом в Австрии.

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