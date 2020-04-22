Комментатор Алексей Попов: не факт, что «Мерседес» и «Ред Булл» переживут кризис

Комментатор Алексей Попов поделился мнением о возможном влиянии пандемии коронавируса на команды Формулы-1. Попов не исключил, что некоторые команды могут исчезнуть из-за кризиса. Ранее Клэр Уильямс заявила, что проведение чемпионата является необходимым условием выживания «Уильямса».

«Уильямс» — это только один пример. К сожалению, я думаю, что они не одиноки сейчас. Здесь теперь и «Мерседес» с «Ред Буллом» не факт, что переживут эту ситуацию по одной простой причине — как пойдут дела у концернов. Если они будут вынуждены чудовищно сокращать всё, то может автоспорт в первую очередь попасть под раздачу.

Если говорить о маленьких командах, то тут как не парадоксально им проще, ведь это единственное, чем они занимаются. Они ищут пути. Вы сказали про «Уильямс», да, они действительно сейчас в сложной ситуации. Они заложили коллекцию старинных автомобилей, все болиды сэра Фрэнка, в том числе и чемпионские. Они заложены банку и бизнесмену, который является отцом одного из пилотов. Речь о Николасе Латифи. Поэтому есть шанс, что позволят им выкупить всё. Там ведь не только коллекции, но и земля, на которой стоят цеха завода, всё оборудование.

Поэтому если гонки не возобновятся этим летом, как все надеются, если весь сезон будет пропущен, они не получат призовых, пусть и небольших, за последние места в Кубке конструкторов, денег от ТВ-трансляций, от Liberty Media за прошлый год. И тогда им будет очень тяжело. Для них каждая пропущенная гонка — потерянные деньги», — цитирует Попова «Матч ТВ».