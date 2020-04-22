Баррикелло: было тяжело смириться с победой Мальдонадо

Бывший гонщик «Уильямса» Рубенс Баррикелло признался, что ему было тяжело осознавать, что уже не он пилотирует болид британской команды, когда Пастор Мальдонадо одержал свою единственную победу в карьере в 2012 году. По словам Баррикелло, он внёс большой вклад в разработку той машины. В 2011 году Баррикелло закончил карьеру пилота Формулы-1.



«Мне не хочется хвастать, но я оказал большую помощь „Уильямсу“ в разработке машины 2012 года. Ради неё мы принесли в жертву сезон-2011. Я не буду скрывать, после победы Мальдонадо, мне было тяжело смириться с тем, что не я управлял тем болидом», — приводит слова Рубенса Баррикелло PlanetF1.



Напомним, Пастор Мальдонадо одержал победу на Гран-при Испании 2012 года. Та победа является последней на данный момент для команды и первой с 2004 года.

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