Создана точная копия первого гоночного ВАЗ-2101

Накануне 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 специалисты «Лада Спорт» построили точную копию первой гоночной «единички», сообщает пресс-служба спортивной команды. В 1971 году три гоночные «копейки» дебютировали в марафоне «Тур Европы» и сразу же принесли советским спортсменам «серебряные» кубки в абсолютном зачете.
«Донором» послужил отлично сохранившийся серийный автомобиль, найденный среди объявлений о продаже. Внешне отличить раллийный автомобиль от стокового можно по наклейкам и дополнительным фарам освещения. Стандартный карбюратор был заменен на итальянские Weber, в подвеске появились амортизаторы Koni, а в багажнике – дополнительный бак.
Значительно больше изменений можно найти в салоне этого ВАЗ-2101. Стандартные сиденья и ремни безопасности заменены на гоночные, среди хорошо знакомого интерьера заметен болтовой каркас безопасности. Инструментарий водителя дополнен тахометром, штурмана – специальными приборами HALDA.
Любители автоспорта смогут увидеть этот автомобиль на будущих этапах различных гоночных чемпионатов. После чего раллийная реплика займет свое место среди экспозиции музея АО «АВТОВАЗ», — гласит сообщение пресс-службы.
Фото: https://vk.com/ladasportrosneft
Фото: https://vk.com/ladasportrosneft
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