В Имоле готовы провести этап Формулы-1 без зрителей

Руководство гоночной трассы в Имоле готово провести этап Формулы-1. Об этом сообщил президент автодрома Селватико Эстенсе.



«Текущая ситуация даёт нам возможность стать кандидатами на проведение этапа Формулы-1. Им нужны гонки, чтобы выполнить контракт с ФИА и не потерять статус чемпионата мира в сезоне-2020. Почему бы не подумать и об Имоле? Разумеется, многое будет зависеть от правительства, разрешат ли нам провести этап.



Разумеется, мы готовы предложить трассу бесплатно. Расходы с нашей стороны? Это можно обговорить. Можем попросить помощи у региона, но мы не в той ситуации, чтобы платить промоутерский взнос. С пустыми трибунами проводить гонку проще. Так будет намного дешевле, чем провести этап с полноценной организацией, главной трибуной, вип-зонами и прочим», — приводит слова Эстенсе Autosport.