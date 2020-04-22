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В Имоле готовы провести этап Формулы-1 без зрителей

В Имоле готовы провести этап Формулы-1 без зрителей
Авто / Формула-1 0

Руководство гоночной трассы в Имоле готово провести этап Формулы-1. Об этом сообщил президент автодрома Селватико Эстенсе.

«Текущая ситуация даёт нам возможность стать кандидатами на проведение этапа Формулы-1. Им нужны гонки, чтобы выполнить контракт с ФИА и не потерять статус чемпионата мира в сезоне-2020. Почему бы не подумать и об Имоле? Разумеется, многое будет зависеть от правительства, разрешат ли нам провести этап.

Разумеется, мы готовы предложить трассу бесплатно. Расходы с нашей стороны? Это можно обговорить. Можем попросить помощи у региона, но мы не в той ситуации, чтобы платить промоутерский взнос. С пустыми трибунами проводить гонку проще. Так будет намного дешевле, чем провести этап с полноценной организацией, главной трибуной, вип-зонами и прочим», — приводит слова Эстенсе Autosport.

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