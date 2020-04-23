Хайдфельд: благодарил бога, что не оказался в «Хонде», а потом увидел скорость «Брауна»

Бывший гонщик Формулы-1, немец Ник Хайдфельд признался, что перед сезоном 2009 года он был близок контракту с «Хондой», которая зимой была продана Россу Брауну и выиграла чемпионат-2009.
«Мы были близки к подписанию контракта с „Хондой“ на 2009 год, мы разговаривали, но у „БМВ-Заубер“ был опцион по контракту со мной, однако они играли в контрактные игры. Я думаю, это был очень хороший шанс. Но когда зимой сообщили, что „Хонда“ уходит из чемпионата, я благодарил бога за то, что не подписал с ними контракт. А через несколько недель на тестах я увидел „Браун“ и то, как они были быстры.
В это было невозможно поверить. То, что я упустил эти возможности — очень тяжело, иногда я корю себя за это.
Если бы я мог всё вернуть, я бы лучше сосредоточился на том, чтобы побеждать своих напарников по команде. Иногда, когда шансов на высокий результат, я сильнее экспериментировал с настройками, пусть даже из-за этого был риск выступить хуже. А в итоге все смотрели на твои результаты по сравнению с напарником », — рассказал Хайдфельд в подкасте Beyond The Grid.
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