Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Феррари» пригрозила уходом из Формулы-1 в случае сильного снижения потолка бюджетов

«Феррари» пригрозила уходом из Формулы-1 в случае сильного снижения потолка бюджетов
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Скудерии» не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в Формулы-1. Официально был утверждён лимит в 175 млн долларов с сезона-2021, сейчас все команды неофициально договорились снизить планку до 150 млн, но при этом изучается вариант с 145 млн и последовательным понижением до 130 млн.

«Уровень в 145 млн долларов — и так уже новый и требовательный запрос по сравнению с тем, что был установлено в прошлом июне. Он не может быть достигнут без дальнейших существенных жертв, особенно в плане человеческих сотрудников. Если лимит должен стать ещё ниже, то мы бы не хотели оказаться в положении, когда нам придётся изучать другие варианты по воплощению нашей гоночной ДНК.

Все мы в курсе, что Ф-1 оказалась в совсем новом мире и проходит через особенно трудный период из-за пандемии коронавируса. Однако не время спешно реагировать с риском принять решения без полноценной оценки последствий. Не стоит забывать, что компании играют роль в социальной структуре своих стран, а не только зарабатывают», — приводит слова Бинотто Guardian.

К 2022 году лимит бюджетов в Ф-1 может быть снижен до $ 130 млн, «Феррари» против этого
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020