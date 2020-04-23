«Феррари» пригрозила уходом из Формулы-1 в случае сильного снижения потолка бюджетов

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Скудерии» не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в Формулы-1. Официально был утверждён лимит в 175 млн долларов с сезона-2021, сейчас все команды неофициально договорились снизить планку до 150 млн, но при этом изучается вариант с 145 млн и последовательным понижением до 130 млн.
«Уровень в 145 млн долларов — и так уже новый и требовательный запрос по сравнению с тем, что был установлено в прошлом июне. Он не может быть достигнут без дальнейших существенных жертв, особенно в плане человеческих сотрудников. Если лимит должен стать ещё ниже, то мы бы не хотели оказаться в положении, когда нам придётся изучать другие варианты по воплощению нашей гоночной ДНК.
Все мы в курсе, что Ф-1 оказалась в совсем новом мире и проходит через особенно трудный период из-за пандемии коронавируса. Однако не время спешно реагировать с риском принять решения без полноценной оценки последствий. Не стоит забывать, что компании играют роль в социальной структуре своих стран, а не только зарабатывают», — приводит слова Бинотто Guardian.
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