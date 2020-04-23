«Это не кощунство». Бинотто не против клиентских болидов в Формуле-1
Глава итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто поддержал идею своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера по временному разрешению использовать в Ф-1 клиентские болиды, чтобы тем самым резко сократить расходы небольших команд. Это позволило бы конюшням преодолеть финансовые проблемы, вызванные сокращением доходов из-за пандемии коронавируса.
«Если нынешняя опасность действительно поставит под сомнению существование некоторых наших соперников и вынудит пересмотреть определённые краеугольные камни, то „Феррари“ открыта для этого. Это отнюдь не кощунство, учитывая, что такое прежде уже случалось в Ф-1 и происходит сейчас в таких сериях, как MotoGP», — заявил Бинотто в интервью Guardian.
Хорнер выступил за идею использования клиентских болидов маленькими командами
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