«Феррари»: Бинотто не говорил про уход «Феррари» из Формулы-1

Пресс-служба «Феррари» сделала официальное заявление по поводу интервью с главой команды Маттиа Бинотто издания The Guardian. «Скудерия» уточнила, что Бинотто не угрожал уходом «Феррари» из Формулы-1.



«Мы бы хотели прояснить то, что сказал Маттиа в опубликованном вчера вечером интервью. Он ни разу не упомянул про уход „Феррари“ из Формулы-1. Напротив, он сказал, что не хотел бы оказаться в положении, когда придётся изучать другие варианты, помимо выступлений в Ф-1, для реализации нашей гоночной ДНК — в том случае, если бюджетный лимит будет понижен ещё более существенно, подвергая риску сотни рабочих мест.



Недопонимание возникло из-за вводящего в заблуждение изначального заголовка статьи, который был незамедлительно скорректирован», — гласит заявление «Феррари».