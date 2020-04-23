Леклер: Бьянки заслуживал места в «Феррари» больше, чем я

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вспомнил о Жюле Бьянки — гонщике «Маруси», получившем тяжёлые травмы на Гран-при Японии 2014 года Формулы-1 и скончавшемся от их последствий через 9 месяцев.
«Наши отцы всегда шутили, что у нас очень схожие карьеры. Странное дело, но каждый раз получалось, что если в какие-то выходные он проводил очень плохую гонку, то и со мной случалось то же самое. Мы сами тоже всегда шутили на этот счёт. Кроме того, Николя Тодт был менеджером у нас обоих, и вёл нас достаточно схожими путями.
У Жюля было большое будущее. Таким результаты, как в Монако, когда он выступал в составе «Маруси», многое говорили о его таланте. Он определённо заслуживал места в «Феррари» больше, чем я, но, увы, всё получилось иначе. Я почти не сомневаюсь, что он добился бы очень многого. Он был невероятно талантлив», — сказал Леклер в интервью GPFans.
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