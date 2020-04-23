Лундгора назвали серьёзным кандидатом на замену Риккардо в «Рено»

Участник молодёжной академии «Рено» 18-летний Кристиан Лундгор имеет хорошие шансы стать боевым пилотом «Рено» в сезоне-2021, если французскую команду покинет Даниэль Риккардо. Так считает глава академии «Рено» Миа Шаризман.
«Нашей целью всегда было продвинуть его в Формулу-1 с нами. Теперь он должен для начала набрать в Формуле-2 достаточно очков для получения суперлицензии, которая нужна для того, чтобы быть в Формуле-1. Но мы верим, что, с учётом увиденного в его исполнении в Формуле-3 и Формуле „Рено“, он сделает этот следующий шаг вместе с нами. Мы надеемся на это, но финальный шаг в Формулу-1 зависит от очень хорошего сезона в Формуле-2», — приводит слова Шаризмана газета BT.
В сезоне-2019 Формулы-3 Лундгор занял шестое место. Чемпионом серии стал россиянин Роберт Шварцман.
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