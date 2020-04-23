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Бинотто пояснил свои слова про «Феррари» и будущее. Возможны проекты в WEC и IndyCar

Бинотто пояснил свои слова про «Феррари» и будущее. Возможны проекты в WEC и IndyCar
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, что имел в виду, когда комментировал возможное дальнейшее понижение лимита на бюджеты в Формуле-1. В интервью The Guardian он выразил уверенность, что существенное понижение лимита вынудит «Феррари» изучать другие варианты присутствия в автоспорте. Однако теперь глава команды пояснил, что речь шла о проектах параллельно с Формулой-1, а не вместо неё.

«Чтобы прояснить: если лимит на бюджеты станет слишком жёстким, то мы изучим другие соревнования вдобавок к Формуле-1», — приводит слова Бинотто The Race.

Представитель пресс-службы «Феррари» добавил, что речь могла бы идти о выступлениях в чемпионате мира по гонкам на выносливость или американской «формульной» серии IndyCar.

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