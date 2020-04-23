Сайнс: отмена сезона станет тяжёлым ударом. Надеюсь, у нас будет 8-14 гонок в этом году

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс не хочет верить в вариант с полной отменой нынешнего сезона Формулы-1.



«Я предпочитаю думать, что будет меньше гонок, чем представлять, что отменят вообще всё. Отмена сезона стянет тяжёлым ударом, с которым будет нелегко смириться. Если ситуацию не получится взять под контроль, то это вполне понятно, но для спорта и всего окружающего спорт это будет иметь очень печальные последствия. Многие сотрудники окажутся под угрозой увольнения, а это всегда плохо.



Формула-1, безусловно, пострадает от последствий пандемии, как и любой другой спорт или бизнес. Но в ней очень много замечательных людей, великолепных инженеров и других профессионалов, отличная инфраструктура — и, думаю, мы можем стать для других примером выхода из такой ситуации.

Некоторые гонки уже официально отменили, например, Гран-при Монако. В целом рассматривается множество вариантов, но понятно, что с гонками на городских трассах сейчас сложнее всего. Лично я думаю, что в сезоне будет около 10 гонок — от 8 до 14. Конечно, сезон получится намного более коротким, чем планировалось. Возмоожно, на одной трассе пройдёт несколько гонок, некоторые гонки будут проведены без зрителей и сокращены с трёх дней до двух», – рассказал Сайнс.