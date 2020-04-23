Ральф Шумахер считает, что Феттель может согласиться на условия «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его соотечественник Себастьян Феттель в конечном счёте примет соглашение «Феррари», которая, по слухам, предложила немцу только однолетний контракт с резким понижением зарплаты — с 40 до 12 млн долларов.
«Конечно, его прошлый год был не совсем оптимальным. „Феррари“ сейчас проходит непростой период и, конечно, пытается всё оптимизировать. Так что я считаю, что что-то подобное возможно, особенно в нынешние времена.
Вопрос в том, хочет ли он побороться за чемпионский титул или построить что-то новое. „Макларен“ на верном пути, так что такой вариант возможно, но они всё-таки ещё довольно далеко. Плюс у них впереди смена двигателя, что непросто.
Думаю, если он на год останется в „Феррари“, то окажется в хороших руках. Конечно, он должен чувствовать поддержку всей команды. Как только ты не чувствуешь поддержку, то пилот должен покидать команду», — приводит слова Шумахера GrandPX.
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