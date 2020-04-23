На фоне слухов о «Феррари» Алонсо заявил, что чувствует себя 23-летним
Испанский гонщик Фернандо Алонсо, которого назвали одним из кандидатов на замену Себастьяна Феттеля в «Феррари», заявил, что прекрасно себя чувствует, набравшись сил после ухода из Формулы-1 по окончании сезона-2018.
«Я тоже спрашиваю самого себя, что будет через десять лет. Но в краткосрочной перспективе всё яснее. Посмотрим, что произойдёт. В 2018 году, когда я покинул Ф-1, мне был нужен маленький шаг назад после 18 лет безостановочных поездок по всему миру и давления, которое испытывает спортсмен 365 дней в году. Эти два года были для меня очень хорошими, я набрал воздуха. Теперь у меня обновлённая энергия, словно мне снова 23 года, и это ободряет меня перед будущими проектами», — приводит слова Алонсо Marca.
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