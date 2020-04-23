«Уильямс» предупредил пилотов о том, как нужно вести себя во время стримов

Пилот «Уильямса» Николас Латифи сообщил, что команда предупредила его о том, как нужно вести себя во время прямых трансляций на Twitch после инцидента с гонщиком NASCAR Кайлом Ларсоном, который был сначала отстранён от участия в серии, а затем уволен из команды из-за расистских высказываний.
«После инцидента с Кайлом Ларсоном команда прислала нам сообщение с напоминанием о том, как вести себя во время трансляций. Лично я знаю, что приемлемо, а что нет. Я никогда не думал, что буду стримить на Twitch, но мне предложили делать это после первого виртуального гран-при. Это позволяет каждому стать ближе к пилотам, помимо работы во время гоночного уик-энда.
Онлайн-гонки — хороший способ сохранять внимание. Пилотирование не совсем похоже на реальность, но умственный процессс очень похож», — приводит слова Николаса Латифи GrandPX.
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