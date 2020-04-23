Liberty Media выплатила авансы некоторым командам Формулы-1, чтобы поддержать их в кризис

Liberty Media подержала некоторые команды Формулы-1 для того, чтобы обеспечить экономическую стабильность на фоне отмены гонок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент и исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей.



«Мы произвели авансовые платежи определённым командам и готовы предпринять дальнейшие действия, чтобы помочь коллективам оставаться платёжеспособными, потому что мы хотим, чтобы они успешно выступали в 2020, 2021 и последующих годах. Мы не поощряем использование наших денежных средств неразумным способом. Мы хотим сохранить баланс. Особенно это касается тех команд, которые несут большие финансовые потери.



Мы произвели выплаты нескольким коллективам. Есть такие случаи, когда мы можем сделать больше. Есть и другие вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь тем командам, которым это действительно необходимо», — приводит слова Маффея The Race.