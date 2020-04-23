Хайдфельд поставил Алонсо выше Хэмилтона
Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд сравнил шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и двукратного чемпиона Фернандо Алонсо. По его словам, невзирая на меньшее количество титулов, именно испанец является более совершенным гонщиком.
«Сказал бы, что Алонсо — более совершенный пилот. Да, наверное, Хэмилтон более талантливый. Но лучший именно Фернандо. Хочется, чтобы он вернулся в Формулу-1. Когда он ушёл, поймал себя на мысли, что он один из лучших и мне снова хотелось бы с ним посоревноваться.
Он был чемпионом мира, но он заслужил большее количество титулов. Наблюдать за ним было фантастично. Он выжимал из болидов максимум, я получал удовольствие, выступая рядом с ним", — приводит слова немца официальный сайт Формулы-1.
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