Леклер: у нас всегда были хорошие взаимоотношения с Феттелем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что будет рад, если его соперником в следующем сезоне вновь будет Себастьян Феттель. Ранее стало известно, что Феттель отказывается подписывать новый контракт. Команда предложила ему продлить соглашение на один сезон с серьёзным понижением зарплаты.
«Я очень счастлив работать с Себом. Взаимоотношения были хорошими, хоть у нас иногда и возникали проблемы на трассе. Например, в Бразилии. У нас всегда были хорошие взаимоотношения, хоть со стороны это, наверное, и не было видно.
Я буду уважать любое решение «Феррари», кого бы команда ни выбрала мне в напарники. В конце концов, моя работа — адаптироваться к работе с напарником. Я буду готов работать с любым, но также буду счастлив, если Себ останется», — приводит слова Леклера Planet F1.
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