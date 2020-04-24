Зак Браун раскритиковал «Феррари» за нежелание ещё сильнее ограничить бюджеты в Формуле-1

Глава «Макларена» Зак Браун раскритиковал нежелание «Феррари» ещё больше ограничить бюджеты команд Формулы-1. Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Скудерии» не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в Формулы-1. Официально был утверждён лимит в $ 175 млн с сезона-2021, сейчас все команды неофициально договорились снизить планку до $ 150 млн, но при этом изучается вариант с $ 145 млн и последовательным понижением до $ 130 млн.

«Очевидно, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда будущее Формулы-1 находится под угрозой. На мой взгляд, если мы будем думать о будущем, то можем не только сохранить наш спорт, но и добиться его развития. От этой ситуации все будут в выигрыше.

Я поддерживаю здоровое обсуждение вариантов. Но я также вижу комментарии, которые противоречат, не отображают реальность.

В «Феррари» говорят, что мы можем снизить значение Формулы-1 в случае сокращения бюджетов. Но мы прекрасно знаем особенности автоспорта. Нет никакой другой серии, которая находилось бы близко к Формуле-1. Также не стоит забывать, что $ 180 млн — лишь часть бюджета, который тратят команды. Ещё есть траты на зарплаты пилотов и так далее. Я не знаю ни один другой вид автоспорта, в котором тратят хотя бы примерно такие же суммы. Поэтому я не думаю, что сокращение бюджетов как-то негативно повлияет на ДНК Формулы-1 и на лидирующие позиции чемпионата в автоспорте», — приводит слова Брауна Racefans.