Промоутер ГП Азербайджана исключил возможность проведения этапа Формулы-1 без зрителей

Компания Baku City Circuit, промоутер Гран-при Азербайджана, сообщила, что не планирует проведение этапа Формулы-1 в Баку без зрителей.
Этап Формулы-1 в Азербайджане должен был пройти 5-7 июня 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение об отмене соревнований.
Промоутер не планирует проводить гонку до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, а карантинные меры не будут отменены.
«Промоутер Гран-при Азербайджана не считает целесообразным проведение гонки без зрителей и надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять участников и болельщиков Формулы 1, которые соскучились по чемпионату.
Принимая во внимание климатические условия в регионе, BCC и Формула 1 согласились, что бакинский этап чемпионата желательно провести до середины октября», — говорится в сообщении.
Решение о проведении гонки в Баку должно быть принято не позже первой недели июля, так как организаторам потребуется около 12 недель на строительство необходимой инфраструктуры.
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