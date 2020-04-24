Штайнер призвал производителей двигателей снизить цены из-за пандемии коронавируса

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что производителям двигателей необходимо снизить цены на время пандемии коронавируса. По мнению Штайнера, маленькие команды в противном случае столкнутся с серьёзными финансовыми проблемами.

«Сейчас мы обсуждаем варианты лизинга двигателей. Мы не можем о чём-то договориться, пока не появится календарь. Сейчас все эти обсуждения для нас ещё слишком ранние.

Но очевидно одно, если у нас в календаре будет лишь 10 Гран-при, нам не нужен полный спектр двигателей. Если мы сможем провести лишь половину или треть гонок, очевидно, что мы не должны платить всю сумму.

Сейчас производители и клиенты находятся в одной лодке. Нам нужно найти здоровый компромисс», — цитирует Штайнера Speedweek.