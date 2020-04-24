Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер призвал производителей двигателей снизить цены из-за пандемии коронавируса

Штайнер призвал производителей двигателей снизить цены из-за пандемии коронавируса
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что производителям двигателей необходимо снизить цены на время пандемии коронавируса. По мнению Штайнера, маленькие команды в противном случае столкнутся с серьёзными финансовыми проблемами.

«Сейчас мы обсуждаем варианты лизинга двигателей. Мы не можем о чём-то договориться, пока не появится календарь. Сейчас все эти обсуждения для нас ещё слишком ранние.

Но очевидно одно, если у нас в календаре будет лишь 10 Гран-при, нам не нужен полный спектр двигателей. Если мы сможем провести лишь половину или треть гонок, очевидно, что мы не должны платить всю сумму.

Сейчас производители и клиенты находятся в одной лодке. Нам нужно найти здоровый компромисс», — цитирует Штайнера Speedweek.

Штайнер: думаю, «Хаас» не уйдёт из Формулы-1
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020