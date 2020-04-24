В Формуле-1 не исключают варианта, что в 2020 году не состоится ни одного Гран-при
Руководители Формулы-1, компания Liberty Media, сообщили, что в 2020 году возможен вариант, при котором не состоится ни одного Гран-при.
Глава Liberty Грег Маффей заявил, что организация готова к любым вариантам. Предполагается, что первые гонки 2020 года будут проходить без зрителей. В результате в Liberty Media готовы к тому, что некоторые этапы Формулы-1 не принесут никакого дохода.
«Это вызов. Как нам сделать что-то интересное для фанатов, но и сделать так, чтобы команды не обанкротились?
Рассматриваем различные варианты. Готовы к тому, что гонок не будет вовсе. Их может быть от 15 до 18. Также могут быть проведены этапы без зрителей, на которых будут присутствовать только команды», — цитирует Маффея GrandPX.
Liberty Media выплатила авансы некоторым командам Формулы-1, чтобы поддержать их в кризис
Читайте также
- 24 апреля 2020
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:38
-
13:04
-
12:31
-
12:17
-
11:29
-
10:48
-
09:30
-
00:58
- 23 апреля 2020
-
23:48
-
22:46
-
21:59
-
20:57
-
19:40
-
18:51
-
17:31
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:38
-
13:05
-
12:56
-
11:57
-
10:39
-
10:00
-
01:28
-
01:25
-
01:08
- 22 апреля 2020
-
23:54
-
22:49
Партнерский контент