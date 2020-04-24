Шарль Леклер: в гонках в обратном направлении более опытные пилоты лишатся преимущества

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что ему бы хотелось попробовать поучаствовать в гонках в обратном направлении. Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 обсуждает возможность проведения дополнительных гонок в обратном направлении, чтобы увеличить количество этапов в сезоне, пострадавшем из-за пандемии коронавируса.
«Я видел предложения проведения гонок в обратном направлении. Было бы здорово. Мне кажется, что в этом случае мы бы заново учили эти трассы, менялось бы и поведение машины. Эту идею считаю интересной.
Мы бы вообще учили трассы с нуля. А у меня уже был такой опыт в картинге. В первой гонке мы ехали в стандартном направлении, а во второй — в обратном. И могу сказать, что езда в обратном направлении позволяет почувствовать себя так, будто оказался на совершенно новой трассе. В этом случае более опытные гонки лишились бы преимущества. Мы бы оказались в более равных условиях.
В то же время я не думаю, что инициатива позволит изменить расстановку сил. Льюис Хэмилтон всё равно будет оставаться фаворитом», — цитирует Леклера Racefans.
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