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Леклер: не думаю, что Ферстаппен боится соперничать со мной в виртуальной Формуле-1

Леклер: не думаю, что Ферстаппен боится соперничать со мной в виртуальной Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сомневается в том, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не участвует в официальных виртуальных гонках Формулы-1 по причине того, что опасается конкуренции с ним.

«Я действительно не знаю, почему он не участвует в официальных виртуальных гонках Формулы-1. Не могу отвечать за него. Но не думаю, что он боится соперничать со мной в онлайн-версии гонок. Будет здорово соперничать с ним, уверен, фанаты тоже будут рады.

Что касается отношения к виртуальным Гран-при, то все хотят побеждать. Даже когда ты участвуешь в виртуальных гонках, ты не хочешь быть вторым. Вместе с тем, если ты финишируешь последним, это ни в коей мере не будет свидетельствовать о том, что ты слабый пилот в реальных гонках", — приводит слова монегаска GPblog.

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