Леклер: в борьбе больше доверяю Хэмилтону, чем Ферстаппену

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сравнил шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена и поделился впечатлениями о сражениях с ними. По его словам, британца отличает особое мастерство и умение читать действия соперников.

«Если речь идёт об уверенности в том, что я финиширую, то я больше доверяю Льюису Хэмилтону. Но если мы говорим о плотности борьбы, то здесь я выберу Макса Ферстаппена. Он оставляет очень мало пространства, но за такие сражения мы и любим наш спорт. Иногда он выходит за рамки, иногда он пилотирует на пределе, но я получаю от этого удовольствие.

Что касается Льюиса, то у него другой стиль. Он очень умный, и я многому учусь, когда веду борьбу с ним. Он всегда знает, что будет делать его соперник, и именно это делает его таким сильным пилотом. Он не очень агрессивен, всегда соблюдает правила, но отлично оценивает ваши шаги», — приводит слова Леклера Sky Sports.