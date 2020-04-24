Леклер: в борьбе больше доверяю Хэмилтону, чем Ферстаппену

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сравнил шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена и поделился впечатлениями о сражениях с ними. По его словам, британца отличает особое мастерство и умение читать действия соперников.
«Если речь идёт об уверенности в том, что я финиширую, то я больше доверяю Льюису Хэмилтону. Но если мы говорим о плотности борьбы, то здесь я выберу Макса Ферстаппена. Он оставляет очень мало пространства, но за такие сражения мы и любим наш спорт. Иногда он выходит за рамки, иногда он пилотирует на пределе, но я получаю от этого удовольствие.
Что касается Льюиса, то у него другой стиль. Он очень умный, и я многому учусь, когда веду борьбу с ним. Он всегда знает, что будет делать его соперник, и именно это делает его таким сильным пилотом. Он не очень агрессивен, всегда соблюдает правила, но отлично оценивает ваши шаги», — приводит слова Леклера Sky Sports.
- 24 апреля 2020
-
22:34
-
22:17
-
21:38
-
20:32
-
19:56
-
18:59
-
17:59
-
15:57
-
15:42
-
14:35
-
14:18
-
14:05
-
13:38
-
13:04
-
12:31
-
12:17
-
11:29
-
10:48
-
09:30
-
00:58
- 23 апреля 2020
-
23:48
-
22:46
-
21:59
-
20:57
-
19:40
-
18:51
-
17:31
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:38
-
13:05