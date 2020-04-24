Окон: моё противостояние с Пересом зашло слишком далеко, с Ферстаппеном другая история

Пилот «Рено» Эстебан Окон признал, что его противостояние с экс-напарником по «Форс Индия» Серхио Перес зашло слишком далеко и лишь вредило команде. Француз подчеркнул, что его конфликт в 2018 году с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном не говорит о том, что его отношения с нидерландцем такие же плохие, как с Пересом.
«Наше противостояние с Пересом зашло слишком далеко. Из-за нашей вражды „Форс Индия“ теряла ценные очки. Мне жаль, в этом не было никакой необходимости.
Что касается моих отношений с Ферстаппеном, то это совсем другая история. Я не хочу снова говорить о том инциденте в Бразилии. Мы перевернули ту страницу", — приводит слова французского пилота GPblog.
Напомним, в минувшем сезоне Эстебан Окон не был призовым гонщиком и провёл 2019 год в качестве резервиста «Мерседеса».
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