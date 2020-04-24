У «Мерседеса» — крупнейший спонсор десятилетия, он потратил на команду более $ 730 млн

Портал GPFans опубликовал интересные данные, касающиеся затрат спонсоров команд Формулы-1 за последние десять лет. Согласно этой информации, крупнейшим спонсором может похвастать «Мерседес». Компания Petronas вложила в немецкую команду $ 735 млн.

Второе место по этому показателю — у многолетнего спонсора «Феррари» Philip Morris International, табачная компания потратила на «Скудерию» $ 615 млн. Далее в рейтинге идёт испанский банк Santander, сотрудничавший с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо, а также с «Феррари» и «Маклареном». Финансовое учреждение потратило за 10 лет $ 514 млн.

Десять крупнейших спонсоров Формулы-1 с 2010 года



1. Petronas – 735 млн долларов

2. Philip Morris International – 625 млн

3. Santander – 514 млн

4. Shell – 412 млн

5. Pirelli – 381 млн

6. Infiniti – 345 млн

7. Rolex – 327 млн

8. Vodafone – 289 млн

9. Mobil 1 – 237 млн

10. Claro/Telcel/Telmex – 218 млн