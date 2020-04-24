Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

У «Мерседеса» — крупнейший спонсор десятилетия, он потратил на команду более $ 730 млн

У «Мерседеса» — крупнейший спонсор десятилетия, он потратил на команду более $ 730 млн
Авто / Формула-1 0

Портал GPFans опубликовал интересные данные, касающиеся затрат спонсоров команд Формулы-1 за последние десять лет. Согласно этой информации, крупнейшим спонсором может похвастать «Мерседес». Компания Petronas вложила в немецкую команду $ 735 млн.

Второе место по этому показателю — у многолетнего спонсора «Феррари» Philip Morris International, табачная компания потратила на «Скудерию» $ 615 млн. Далее в рейтинге идёт испанский банк Santander, сотрудничавший с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо, а также с «Феррари» и «Маклареном». Финансовое учреждение потратило за 10 лет $ 514 млн.

Десять крупнейших спонсоров Формулы-1 с 2010 года

1. Petronas – 735 млн долларов
2. Philip Morris International – 625 млн
3. Santander – 514 млн
4. Shell – 412 млн
5. Pirelli – 381 млн
6. Infiniti – 345 млн
7. Rolex – 327 млн
8. Vodafone – 289 млн
9. Mobil 1 – 237 млн
10. Claro/Telcel/Telmex – 218 млн

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020