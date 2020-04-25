Гасли: я благодарен программе «Ред Булл» и случившееся в прошлом году не изменит этого

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли дал понять, что остаётся лоялен программе «Ред Булл», даже невзирая на то, что его карьера в главной команде в 2019 году не задалась, результатом чего стал возврат в «Торо Россо» в ходе сезона.

«Я пилот программы „Ред Булл“ и я благодарен ей, за то, что она помогла попасть мне в Формулу-1. То, что случилось за шесть месяцев минувшего года не меняет моего отношения и того, что они для меня сделали. Да, у нас были проблемы и трудности, были вещи, которые мы могли бы исправить. Если мы попробуем ещё раз, всё будет иначе.

Мы общались о том, что пошло не так, но я не могу приходить к журналистам и говорить, «это было не так, то было неправильно». Я не буду этого делать. Конечно, потом тебя посещают негативные мысли и приходится справляться с этим негативом. Но есть люди, которые несут позитив. Я фокусируюсь на них и на их поддержке", — приводит слова француза Racer.

