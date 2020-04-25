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Вольф: слухи, что мы с Хэмилтоном уйдём в «Астон Мартин», — полная чушь

Вольф: слухи, что мы с Хэмилтоном уйдём в «Астон Мартин», — полная чушь
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал покупку акций компании «Астон Мартин».

«Акции „Астон Мартин“ сейчас стоят дёшево, пусть у них и есть превосходная линейка продуктов. Кроссовер DBX — великолепный автомобиль. Моя покупка — частная инвестиция, она не имеет ничего общего с работой в Формуле-1. Коронавирус рано или поздно уйдёт, и люди вновь будут покупать автомобили.

С согласованием этой сделки с руководством „Мерседеса“ не было никаких проблем. Мы с 2021 года будем поставлять наши двигатели команде „Астон Мартин“, а серийные машины уже оснащены нашими моторами. Кроме того, у „Даймлера“ есть пять процентов акций „Астон Мартин“.

Уход в „Астон Мартин“ вместе с Льюисом Хэмилтоном? Отвечу в духе Ники Лауды — это полная чушь!» — приводит слова Вольфа Osterreich.

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