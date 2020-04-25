Шарль Леклер оделся на стриме в костюм банана

Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время стрима на Twitch оделся в костюм банана. Видеозапись появилась в официальном «инстаграме» Формулы-1.
Костюм банана является скином в одной из популярных киберспортивных дисциплин — Fortnite. Леклеру этот костюм отправил один из фанатов, который каким-то образом узнал его адрес. Шарль провёл в этом костюме весь стрим.
«О боже, никогда не выглядел так хорошо!» — прокомментировал Леклер.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что первая гонка сезона состоится в Австрии 5 июля.
Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.
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