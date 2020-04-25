Зак Браун: ничего страшного не случится, если «Феррари» уйдёт из Формулы-1

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что уход «Феррари» не сильно ударит по Формуле-1, в отличие от возможного банкротства сразу нескольких команд, если лимит бюджетов не будет ужесточён.



«Не хочу, чтобы „Феррари“ уходила из Формулы-1. Потеря любой команды — это плохо. Формуле-1 однозначно лучше с „Феррари“, чем без неё. Но считаю, что ничего страшного не случится, если на стартовой решётке окажется 18 болидов, а не 20. Команды, использующие клиентские моторы „Феррари“, найдут других поставщиков.



Формула-1 выживет и без „Феррари“. Но если мы не сделаем более жёстким лимит на расходы, то чемпионат могут покинуть сразу несколько команд и на стартовой решётке окажется всего 14 машин. Это поставит существование Формулы-1 под угрозу», — приводит слова Зака Брауна RaceFans.