Гонщики Формулы-1 призывают Феттеля завести страницу в «Инстаграме»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, что вместе с другими гонщиками призывает четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля завести страницу в социальной сети «Инстаграм». Немец является единственным действующим участником Формулы-1, у кого нет страницы на популярной платформе.
«В наше время всё наше поколение находится в социальных сетях. Все, за исключением Себастьяна Феттеля. Он единственное исключение. По-прежнему призываем его завести страницу в „Инстаграме“. В наши дни ненормально не быть в социальных сетях», — приводит слова французского гонщика портал Racer.
Социальная сеть начала свою работу в 2010 году. На сегодняшний день в ней насчитывается более 1 млрд пользователей.
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