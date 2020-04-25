Формула-1 впервые выложило бортовое видео с прорывом Феттеля на Гран-при Бразилии-2012

Сегодня, 25 апреля, пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео Гран-при Бразилии-2012. После на официальном сайте серии появилось и бортовое видео, с прорывом Феттеля в ходе той гонки.

Напомним, что в последней гонке того сезона на кону стоял чемпионский титул, за который боролись пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель и гонщик «Феррари» Фернандо Алонсо.

Немец, стартовавший с четвёртой позиции уже на первом круге был вовлечён в инцидент и откатился в конец пелотона. В итоге ему удалось совершить прорыв в очковую зону. Он финишировал на шестом месте, что на фоне второй позиции Фернандо Алонсо помогло ему удержать лидерство в зачёте и завоевать титул чемпиона мира.

Соответствующее видео размещено на официальном сайте Формулы-1.