Зурер: Расселл — реальная альтернатива Боттасу

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что воспитанник молодёжной программы «Мерседеса» и пилот «Уильямса» Джордж Расселл может стать реальным кандидатом на место Валттери Боттаса в немецкой команде.

«Альтернатива Валттери Боттасу? Я бы определённо посадил в болид «Мерседеса» молодого Расселла. Боттас — прекрасный второй номер команды, но я не вижу в нём будущего чемпиона мира. В конце концов, если вы работаете с молодым пилотом, то должны работать над тем, чтобы в будущем он заменил Хэмилтона.

В целом же полагаю, что если Льюис останется в «Мерседесе», то он будет работать над тем, чтобы Боттас остался. Он знает, что у него не будет проблем с Валттери», — приводит слова специалиста портал Speedweek.