Бурде — о выступлениях в «Торо Россо»: очень неприятный опыт

Экс-пилот Формулы-1 Себастьен Бурде вспомнил о выступлениях в составе «Торо Россо». По его словам, это был не самый приятный опыт, однако он не сожалеет о попытках закрепиться в Ф-1.
«Ни о чём не жалею, никаких сожалений. Я бы жалел всю карьеру, если бы не попробовал. Теперь, зная, чем всё это закончилось, наверное, попробовал бы избежать подобного. Вместе с тем доказал себе, что при необходимости могу быть очень быстрым даже в Формуле-1.
Этот опыт остаётся очень неприятным, потому что мне приходилось нести ответственность за результат в то время, когда машина совершенно не подходила под мой стиль. В этом плане мои возможности были ограничены, но такова часть игры. Да, были и неплохие моменты, но проблема в том, что, когда открывались какие-либо возможности, что-то случалось. К примеру, на первой гонке, когда я шёл на четвертом месте, но незадолго до финиша отказал двигатель.
Это была череда разочарований. Конечно, это не является хорошими воспоминаниями. Но теперь по крайней мере знаю, что лучше сокрушаться из-за чего-то, чем постоянно сожалеть", — приводит слова Бурде Nextgen-Auto.
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