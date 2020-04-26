В «Альфа Таури» поздравили Квята с днём рождения

Команда «Альфа Таури» поздравила своего пилота Даниила Квята с 26-летием. Соответствующий пост размещён на странице «Альфа Таури» в социальной сети.

«Поздравляем Даниила Квята. Нашему номеру 26 сегодня исполняется 26 лет. Отправляйте Даниилу наилучшие пожелания», — сказано в сообщении.

Пост можно увидеть на странице итальянской команды в социальной сети.

Предстоящий сезон станет для Даниила Квята шестым в карьере в Формуле-1. Россиянин является воспитанником программы «Ред Булл» и в прошлом выступал в составе австрийской команды. В 2016 году он был вновь переведён в «Торо Россо» В ходе сезона-2017 Квят потерял место в коллективе и пропустил чемпионат-2018.

В минувшем сезоне он вновь стал гонщиком «Торо Россо». За годы карьеры Даниил трижды добивался подиумов.