Хорнер подтвердил, что Формула-1 планирует старт сезона на 5 июля

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что рассчитывает на старт сезона Формулы-1 5 июля. Вместе с тем функционер подчеркнул, что команды должны быть уверены в правильности принятых мер безопасности.

«Надеемся, сезон начнётся 5 июля, и это будет здорово. Но, конечно, всё должно быть безопасно. Знаю, представители „Ред Булл Ринг“ делают всё возможное для организации гонки.

Если получим допуск от врачей и договоримся с правительством, то получим отправную точку для старта сезона. Конечно, мы проработали схему, по которой проведём гонку без зрителей и с наименьшим количеством персонала. Количество сотрудников команд на этапе будет сокращено до 80.

Глобальный кризис выходит за рамки нашего спорта, но если буду говорить о дате начала сезона, то назову 5 июля. Если ситуация станет хуже, мы сможем изменить дату", — приводит слова Хорнера The Sun.