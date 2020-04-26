Квята поздравили в социальных сетях Формулы-1 и вспомнили его подиум в Германии

Формула-1 поздравила пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с 26-летием. Соответствующий пост опубликован на странице серии в социальной сети «Твиттер». При этом пресс-служба Формулы-1 прикрепила к записи финиш Квята на Гран-при Германии, когда гонщику удалось финишировать третьим.

«Поздравляем 26-й номер с 26-летием. Даниил Квят, поздравляем. Наверное, будет сложно превзойти этот результат. Но надеемся, что будет ещё», — говорится в сообщении.

Пост можно увидеть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Предстоящий сезон станет для Даниила Квята шестым в карьере в Формуле-1. Россиянин — воспитанник программы «Ред Булл» и выступал в составе австрийской команды. В 2016 году вновь переведён в «Торо Россо» В ходе сезона-2017 Квят потерял место в коллективе и пропустил чемпионат-2018.



В минувшем сезоне он вновь стал гонщиком «Торо Россо». За годы карьеры Даниил трижды добивался подиумов.