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«Макларен» получил от акционеров 300 млн фунтов

«Макларен» получил от акционеров 300 млн фунтов
Авто / Формула-1 0

Акционеры компании McLaren Group оказали ей финансовую поддержку в размере 300 млн фунтов, сообщает Daily Mail. Кроме того, ведутся переговоры о реструктуризации кредитов. Такие шаги предпринимаются на фоне глобального экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Дополнительное финансирование будет направлено не только на поддержку команды Формулы-1, но и на другие проекты компании. В структуру McLaren Group входит также автомобилестроительный завод, специализирующийся на производстве спорткаров, и ещё ряд отделов.

Отметим, на фоне кризиса в «Макларене» уже вынуждены были сократить план по производству спорткаров в 2020 году. Вместо 4662 автомобилей компания выпустит в продажу 4000. Ранее в команде Формулы-1 пилоты добровольно пошли на снижение зарплаты, а часть персонала была отправлена в вынужденный отпуск.

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