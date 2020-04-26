Доменикали опроверг слухи о возвращении в «Феррари»

Руководитель «Ламборгини» Стефано Доменикали опроверг слухи о своём возможном возвращении в Формулу-1.



«Я уверен, что Бинотто справился с работой как в роли технического директора, так и руководителя команды. Он быстро получил опыт в новом для себя амплуа и продемонстрировал умения и способность находить общий язык с сотрудниками. Думаю, что в прошлом году у него ушло много сил на работу с пилотами. Чемпионы не любят подчиняться приказам с капитанского мостика, потому что у них свои амбиции и взгляды на происходящее.



Леклер будет успешным пилотом. У него талант, характер и контракт на долгий срок. Главное — дать ему быструю машину, всё остальное не имеет значения. Я как преемник Жана Тодта в ФИА? Я люблю Формулу-1, но мне хватает работы в комиссии по гонкам машин с открытыми колёсами. То же самое и о возвращении в „Феррари“. Слухи о Маранелло часто выходят из-под контроля», — приводит слова Доменикали Corriere della Sera.